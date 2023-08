Calciomercato Juventus | Lukaku non basta, Allegri scatenato vuole pure…

Tra le varie questioni da chiarire ce n'è una che vale più di tutte le altre messe insieme. Il calciomercato della Juventus di quest'anno, non sarà fatto per guardare al futuro ma per vincere subito. Questo, è quello che apprendiamo. E anche ciò che ci sembra particolarmente palese anche considerando la scelta di puntare fortissimo su Lukaku. Che ha 30 anni, a dispetto dei 23 di Vlahovic. E' più vecchio ma evidentemente per Allegri è un giocatore più utile alla causa bianconera. E allora, avanti così. Ma c'è di più. In queste ore stanno circolando anche altre notizie relative alle possibili mosse dei bianconeri. Notizie importanti, che vi riportiamo - tutte assieme - all'interno della nostra raffica aggiornata <<<