Tognozzi rivela: “Bellingham è stato a un passo dalla Juve”

Intervistato da Tuttosport l' ex capo scout della Juve Marco Tognozzi ha detto: "La Juventus attraeva giocatori affermati nella seconda parte della loro carriera, oggi è diventata una calamita per i giovani che vogliono completare il loro percorso di crescita. Per Huijsen mi sono ritrovato in mezzo a una bufera di neve, mentre per convincere Kaio Jorge ho dovuto passare Ferragosto da solo in quarantena per il Covid. Kaio è stato sfortunato, perché è incorso in un grave infortunio proprio mentre stava ultimando il periodo di ambientamento in Italia, ma ha doti fuori dal comune".

Sul colpo di cui va più orgoglioso: "Vlahovic. Giocare un ruolo in quella trattativa, per me, è stata un’esperienza straordinaria. Avevo lavorato a lungo, dietro le quinte, per costruire un rapporto con lui e con i suoi agenti. Yildiz? Kenan l’abbiamo strappato a zero al Bayern Monaco nei giorni in cui il loro ds Salihamidzic era a Torino per chiudere De Ligt. In giro si diceva che il giovane turco stesso per firmare per il Barcellona e non l’abbiamo lasciato credere a tutti per un po’… temevamo che l’operazione potesse avere ripercussioni sulla cessione per oltre 80 milioni del difensore!".