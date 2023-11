Tognozzi: “Devo ringraziare la Juventus per avermi fatto partire”

Matteo Tognozzi, ex caposcout della Juventus, ha detto la sua nella conferenza di presentazione come ds del Granada.

Matteo Tognozzi , nuovo dirigente del Granada ed ex Juve , ha detto la sua nella conferenza stampa di presentazione. Ecco le sue parole: "Juve? Li devo ringraziare per avermi concesso di firmare con il Granada, le prime ore di lavoro sono state già positive.

Voglio sviluppare tutte le cose che ho imparato nel corso degli anni passati, il consiglio crede in tutto ciò che conosco e sono. Sono appena arrivato e devo discutere eventuali rinforzi con l'allenatore. Credo che la figura del direttore sportivo serva per fornire supporto all'allenatore. Sono responsabile di dover scegliere i calciatori migliori per il suo stile di gioco. Stiamo cercando la formula per camminare insieme, passo dopo passo.