Together, a Black & White Show: Juve insieme a Gabry Ponte

Nell’anno in cui celebra i suoi 25 anni di carriera con tre attesissimi eventi live a Milano (Mediolanum Forum – 27 gennaio), Torino (PalaAlpitour – 2 marzo) e Roma (Rock In Roma – 15 giugno), la leggenda della consolle italiana, che ha da poco presentato il nuovo singolo “Easy on my heart”, sarà protagonista di un travolgente DJ Set che avrà luogo durante la serata del PalaAlpitour. Un anno, per lui, ancora una volta incredibile, se si pensa che con oltre 4 milioni di utenti complessivi sulle piattaforme social/digital, appare nella prestigiosa classifica "Climax" che certifica i DJ più seguiti al mondo. E se si pensa che, soltanto nei primi sei mesi del 2023, si è esibito 46 volte in 5 Paesi facendo ballare oltre 240.000 persone.