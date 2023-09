Juve: Del Piero, Zidane, Platini e… ad ottobre tornano tutti a Torino

Molti degli ex giocatori bianconeri saranno a Torino il 10 ottobre per continuare a festeggiare il centenario degli Agnelli

All'inizio della stagione sono iniziati i festeggiamenti per i 100 anni di proprietà della Juventus da parte della famiglia Angelli. Una longevità che non ha eguali nel mondo del calcio, e che i bianconeri stanno celebrando con iniziative e feste. Una di queste di terrà il 10 ottobre a Torino, e richiamerà a raccolta molti degli ex giocatori della Vecchia Signora.