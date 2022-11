Next Gen Day, Morata e Khedira: “Seconde squadre molto importanti”

Giornata importante oggi all'Allianz Stadium. In mattinata infatti è iniziato il Next Gen Day e c'è stata la tavola rotonda sul tema delle seconde squadre in Italia , organizzata dalla Juventus in collaborazione con la Lega Pro . L'incontro ha visto la partecipazione di Gabriele Gravina , Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Francesco Ghirelli , Presidente della Lega Pro, Lorenzo Casini , Presidente della Lega Serie A, Umberto Calcagno , Presidente dell’AIC e Andrea Agnelli presidente della Juventus. Nel corso dell'evento sono intervenuti anche due ex bianconeri, che hanno parlato delle loro esperienze nelle seconde squadre: Alvaro Morata e Sami Khedira .

Morata: "Per me è stato molto importante. Ti preparano per la prima squadra, giochi le partite, le hai vissute e non ti fa impressione giocare con squadre contro le quali hai già giocato. Sei a un passo dalla prima squadra, in Spagna questa è mentalità è capita da tutti i giovani. Se non ti chiama la prima squadra, hai altre opportunità. Quando io ero in seconda squadra, poi tutti noi siamo arrivati ad alti livelli. Per me è fondamentale, a volte può essere più utile andare in prima squadra in un club più piccolo ma io penso che sia più utile stare in una seconda di un club competitivo. Questo è stato un grande passo della mia carriera".