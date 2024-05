Thiago Motta: “Juve? Ora penso a riposare, prenderò la decisione migliore”

Termina con una sconfitta l'esperienza di Thiago Motta al Bologna, battuto 2-0 da un ottimo Genoa. Il tecnico ha infatti deciso di non rinnovare e ha quindi salutato i rossoblù, pronto a trasferirsi alla Juve. Al termine della partita l'allenatore italo-brasiliano intervistato da Dazn ha parlato del suo futuro: "Io alla Juve?Il futuro conta poco adesso, penso a riposare. Non so ancora se prendere il biglietto aereo per il mio volo fino a Barcellona o andare in moto. Là vedrò mio papà e mio fratello, poi continuerò fino a Cascais per unirmi al resto della mia famiglia. Ora è il momento di stare insieme per poi prendere la migliore decisione possibile".