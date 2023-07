‘The Hard Tackle’ rivela: Franck Kessié si avvicina alla Juventus

La società avrebbe raggiunto un accordo di trasferimento con il Barça per assicurarsi classe '96. Dopo le stagioni passate con la maglia dell'Atalanta e del Milan, ora potrebbe tornare in Serie A tramite la formula del prestito con diritto di riscatto (che diventa obbligo a determinate condizioni: affare da 10-15 milioni circa). Tuttavia i catalani pensano ad un trasferimento a titolo definitivo o comunque di una cessione che permetta un incasso immediato.

Kessié -approdato alla corte di Xavi lo scorso anno a parametro zero dal Milan- ha disputato in tutto 43 partite con la maglia blaugrana a cui si aggiungono tre gol e tre assist. Tuttavia il centrocampista -per via dello scarso feeling con il tecnico- non ha conquistato il ruolo di titolare indiscusso. Cosa che invece accadrebbe con Massimiliano Allegri, pronto ad accoglierlo a braccia aperte all'interno della sua rosa.