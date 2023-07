ESCLUSIVA JUVE / Ravezzani svela: “Colpo a sinistra, per forza!”

In merito all’attualità in chiave bianconera, la nostra redazione ha intervistato in esclusiva Fabio Ravezzani , direttore di Telelombardia.

“La Juve ha bisogno di un rinforzo sulla sinistra che non è ancora arrivato. Non puoi pensare di andare avanti con Alex Sandro e il solo Kostic, seppur la scorsa stagione è stato abbastanza discreto”.

“Non ci sono alibi. La Juve deve lottare per il secondo, se non per il primo, posto. L’organico è nettamente superiore. A parte Cuadrado, non ci sono state uscite significative nel parco titolari”.