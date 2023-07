Calciomercato Juventus / Colpo totalmente a sorpresa: “Ha già detto sì”

Il mercato della Juventus sembra accendersi: le ultime indiscrezioni parlano di un possibile colpo a sorpresa

La Juventus non scherza e quando si parla di calciomercato sembra pronta a fare grandi cose. Questa - dopo un po' di anni - sembra essere l'aria che si torna a respirare in casa bianconera. L'arrivo di Giuntoli - come ci si aspettava - ha dato una ventata di freschezza e per questa ragione, da settimane, si lavora molto bene sia sulle entrate che sulle uscite. Da fare c'è ancora molto, anche per massimizzare quelle che potrebbero essere le cessioni ma la fretta non è mai stata una buona consigliera.

Juventus Football Club al lavoro: Giuntoli vuole altri colpi — In bilico ci sono dei pezzi grossi come Vlahovic, come Chiesa e come Pogba. Ma una cosa sembra essere assolutamente certa: la volontà da parte della società di costruire una rosa che possa essere competitiva e che (anche se non lo dicono) possa concorrere per l'obiettivo numero uno. Quello legato alla vittoria dello scudetto. Ecco il motivo per cui, stando alle ultime indiscrezioni, Giuntoli starebbe lavorando anche ad un colpo abbastanza sorprendente.

C'è Lindstrom per il mercato della Juve — Stiamo parlando di Jasper Lindstrom. 23 anni, fantasista in forza all'Eintracht Francoforte. Può giocare sia come trequartista che come ala e per questa ragione la Juventus sembra prenderlo seriamente in considerazione. Il costo del suo cartellino si aggira intorno ai 35 milioni di euro. Una cifra importante che però Giuntoli sembra disposto a spendere. Ma non adesso. La volontà sarebbe quella di fare qualche cessione (anche non importante) per poi tentare l'affondo. E c'è un'altra notizia molto grossa.

Il calciatore, a quanto pare, avrebbe già dato la massima disponibilità al trasferimento alla Juve. Un aspetto molto importante anche considerando la grande concorrenza che c'è per averlo. La Juve, però, pare essere in pole. Detto questo, sempre parlando di mercato, occhi bene aperti: Giuntoli starebbe lavorando a qualcosa di molto grosso <<<