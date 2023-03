Tevez racconta il passaggio al Man.City: “Quando lo dissi a Ferguson…”

Carlos Tevez , ex calciatore della Juventus , ha detto la sua a ESPN, parlando della sua carriera e del trasferimento dal Manchester United al Manchester City, passaggio che destò molto scalpore, vista la rivalità tra i due club inglesi. Ecco le sue parole: "Avevo parlato con lo sceicco del Manchester City, mi ha messo su un aereo privato, sono andato con la mia famiglia ad Abu Dhabi per incontrarlo e sistemare la questione del contratto, il tutto prima della finale di Champions con lo United, quella a Roma del 2009 contro il Barcellona.

Alla vigilia della finale Ferguson mi disse che a fine stagione si sarebbe seduto con il mio agente per rinnovare il contratto, ma io risposi che non avrei firmato e che sarei andato dall’altra parte del marciapiede, al Manchester City. Per lui fu una pugnalata e anche per me perché amavo il Manchester United, ma mi aveva fatto soffrire tutto l’anno, non mi ha soddisfatto.