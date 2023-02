Bonucci: “Tevez è il compagno che mi ha impressionato maggiormente”

Il difensore e capitano della Juventus Leonardo Bonucci, ha risposto alle domande poste dai juniorreporter bianconeri alla Continassa, in diretta su Twitch, dove ha ricevuto anche altri quesiti a cui ha risposto: "I gol che preferisco? Penso a quelli segnati in Finale agli Europei, con la Nazionale, in partita e ai calci di rigore. Con la maglia della Juve ricordo con più emozione il primo, in Champions, contro lo Shaktar Donetsk, fu anche una rete difficile, ma spero di farne ancora qualcuno di importante".