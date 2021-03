Tedesco: “Pirlo? Se mi chiedete cosa ha portato rispondo niente. Quando c’è la Juve cambio canale”

L'ex giocatore ha parlato

TORINO - Giovanni Tedesco, ex giocatore ed oggi allenatore, ha parlato ai microfoni di TMW Radio di vari temi, tra cui la Juventus: "In Europa la qualità delle altre squadre è superiore alle nostre. Anche nelle partite l’intensità è differente. Vedo il calcio inglese e vanno al doppio di noi. Juve di Pirlo? Mi ha dato l’idea di non avere un’identità. Né testa e né coda, Pirlo non ha portato niente di nuovo e poteva essere prevedibile perché non ha mai allenato. Se mi chiedete cosa ha portato rispondo niente. Guardo lo Spezia di Italiano e non vedo l’ora che inizi una partita, idem il Sassuolo o il Napoli. Quando c’è la Juve cambio canale, perché gioca palla a Chiesa a pensaci tu o la risolve CR7. Cosa è successo a Fiorentina, Cagliari e Torino? Quando non sei abituato a lottare per non retrocedere e hai giocatori di qualità diventa un problema. Il Cagliari è una squadra forte, come le altre che menzionate. E quando si hanno questi organici non è facile ritrovarsi nella lotta salvezza".