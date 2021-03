Camillo Forte: “La Juve è a pezzi, il Torino può approfittarne”

Il giornalista fa il punto della situazione sui bianconeri

redazionejuvenews

Nel pieno della pausa Nazionale, ad una settimana dalla sconfitta della Juventus contro il Benevento e a una settimana dal derby della Mole, il destino della Juventus in Campionato sembra sempre più definito: fuori dalla corsa Scudetto e alle prese con una non scontata qualificazione in Champions League. Il giornalista Camillo Forte parla della situazione in casa bianconera ed è stato intervistato dal canale "TMW": "Il derby? E’ una sfida tra due squadre in grossa difficoltà, ma la Juventus sta peggio. E’ uscita dalla Champions, si trova a dieci punti dalla vetta e ha perso clamorosamente contro il Benevento: la squadra di Pirlo è a pezzi, il Toro può e deve approfittarne".

Poi Camillo Forte prosegue parlando dei numeri e del peso della squadra bianconera: "I valori in campo pendono come sempre dalla parte della Juve, i campioni sono tutti da quella parte, ma la squadra di Nicola può mettere in difficoltà Ronaldo e compagni. La fase difensiva di Pirlo lascia a desiderare, la sconfitta di una settimana fa contro Inzaghi insegna. Il futuro di Pirlo e Nicola? Ad oggi, azzarderei una risposta negativa: né Nicola, né Pirlo guideranno granata e bianconeri durante la prossima stagione".

"La Juve sta rischiando grosso e i risultati pesano tantissimo da quella parte della città, sul tecnico del Toro non capisco la strategia della società: c’è una clausola di rinnovo automatico in caso di media punti superiore a 1.4, ma se uno crede in un allenatore prolunga a prescindere, che faccia 1.5 o 1.3 a partita. In via Arcivescovado dovranno ricostruire tutto, anche il cambio in Primavera fa capire che in questa stagione non ha funzionato praticamente niente", ha concluso Camillo Forte. Sicuramente quella contro il Torino è una partita con una certa importanza, dove il futuro di Andrea Pirlo sulla panchina bianconera dipende molto dal risultato che porterà a casa.