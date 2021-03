Bonsignore: “La permanenza di Pirlo è tutt’altro che sicura”

Il noto giornalista ha rilasciato delle dichiarazioni

redazionejuvenews

Il giornalista del Corriere dello Sport Filippo Bonsignore, ha rilasciato delle dichiarazioni in una lunga intervista concessa ai microfoni di TMW, dove ha parlato a tutto tondo della Juve.

SULLA JUVE - " La Juve non ha mai vinto più di tre partite di fila in campionato, incredibile a pensarci, e ha dilapidato punti e regalato partite da inizio stagione, anche con avversari decisamente alla portata. Così è nato il distacco dall'Inter e così è nata l'eliminazione dalla Champions League. Il vicepresidente Nedved ha diradato le nubi attorno alla figura di Andrea Pirlo confermandolo anche per il prossimo anno. Ritiene possa realmente stare tranquillo il tecnico o dipenderà tutto dai prossimi mesi?

SU PIRLO - "Sono dichiarazioni inevitabili in questo momento: Pirlo è tutt'altro che saldo sulla panchina bianconera. La sua conferma dipenderà dai risultati, da come la Juve finirà questa stagione, dal raggiungimento, o meno, del quarto posto e dalla vittoria in Coppa Italia. In più: verranno valutate la sintonia che il tecnico ha con lo spogliatoio e le prospettive di crescita del progetto nato la scorsa estate”.

SU RONALDO - "Ronaldo è il grande punto interrogativo del futuro. Dalla sua permanenza dipendono le strategie e il volto della prossima Juve. La sensazione è che davvero Cristiano potrebbe salutare con un anno di anticipo dopo i risultati deludenti e le tante critiche, ingenerose a mio parere, ricevuto dopo l'eliminazione dalla Champions. La Juve ci perderebbe enormemente dal punto di vista tecnico, visto che parliamo del giocatore più forte del mondo; con la sua cessione, la Juve avrebbe la possibilità di dare ossigeno a un bilancio in difficoltà. Deciderà CR7 il proprio futuro: la storia è tutta da scrivere”.

SU CHIELLINI E BUFFON - “Credo possa davvero finire un'epoca: Buffon e Chiellini devono decidere il proprio futuro e questo potrebbe essere non più a tinte bianconere. Gigi sembra voglia ancora giocare da titolare mentre Giorgio potrebbe chiudere la carriera e iniziare il percorso dirigenziale. Più facile invece che resti Bonucci”.

SU DYBALA - "Il rinnovo del contratto è la condizione necessaria affinché Dybala possa essere ceduto realizzando un profitto e generando quella plusvalenza che è il vero motivo per cui la Juve potrebbe sacrifiche la Joya . Nessuno pagherebbe cifre elevate per un giocatore che tra un anno si libererà gratis. Tra le parti, al momento, è gelo: la trattativa è ferma da mesi, non ci sono stati sviluppi. Anche qui la situazione è tutta in divenire”.