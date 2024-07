Tebas: “Superlega? Fin quando ci sarà Florentino Perez…”

Javier Tebas, presidente della Liga spagnola, ha detto la sua sulla Superlega, parlando anche del Real Madrid.

Javier Tebas, presidente della Liga, ha detto la sua sulla Superlega, tema che riguarda anche la Juve. Ecco le sue parole: “Sono stato nel calcio per molti anni. Per me, la Superlega non è un formato di competizione, ma un concetto emerso nel 2002 con il G14 che è stato promosso anche da Florentino Pérez. Finché Florentino è a capo del Real Madrid, la Superlega non è morta. È qualcosa che mi mi preoccupa. Perché non si tratta di discutere un modello di competizione, la cosa grave è la governance. L’ha detto Florentino nell’aprile 2021 e lo ripete nelle assemblee, che viene a salvare il calcio, ‘non preoccupatevi, in solidarietà vi daremo un po’ di soldi’, come se fossimo nell’Europa feudale e il vassallo dovesse andare a pagare le decime al suo signore. Il Real Madrid? Si oppone a tutto, ma non convince nessuno. Ha perso quella battaglia nell’aprile 2021. Ha deciso che il suo modello, che i ricchi comandano, deve imporsi. Cercherà di farlo prima di lasciare la presidenza del Madrid. Ma ha trovato un’opposizione molto forte dalla Liga e dal suo presidente, che non tace, che lo combatte, lo dice: lo ripeterò tutte le volte che sarà necessario”.