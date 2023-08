Tardelli: “Vlahovico Lukaku? Tengo il serbo, non ha mostrato il suo talento”

La Juventus ha ripreso gli allenamenti alla Continassa dopo i giorni di riposo concessi da Massimiliano Allegri a seguito del ritorno dagli Stati Uniti. La squadra ha svolto ieri una doppia seduta, allenandosi sia al mattino che al pomeriggio, e anche oggi sono previste due sedute diverse per continuare al meglio la preparazione per la prossima Serie A.

A tenere banco in casa bianconera il possibile scambio tra Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku , paventato da molti giornali ed ancora in fase di stallo. Juventus e Chelsea starebbero cercando un accordo sulla parte economica dell'affare, con i bianconeri che vogliono 50 milioni, mentre i Blues ne offrono 20.A parlare del possibile scambio è stato Marco Tardelli , intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

"Punto su Vlahovic. Ha avuto solo dei guai fisici. Il baratto tra i nove di Juventus e Chelsea? Io mi terrei Vlahovic perché è più giovane, ha più futuro e, anche a causa dei problemi fisici, a Torino non ha potuto mostrare tutto il suo talento come invece aveva fatto alla Fiorentina. Però è Allegri l'allenatore, non io: e se Max cerca caratteristiche diverse per il suo gioco, non mi stupirei di vedere Lukaku in bianconero".