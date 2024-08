Tardelli: “La Juventus deve completare la rosa”

Marco Tardelli ha parlato della Juventus vista in questo avvio di stagione: per l'ex calciatore, la rosa bianconera sarebbe ancora incompleta

Intervistato per La Stampa, Marco Tardelli ha parlato della Juventus, tra avvio di stagione e rosa in costruzione. L’ex calciatore ha elogiato il lavoro di Thiago Motta, con il quale avrebbe cominciato a forgiare la squadra. Nonostante ciò, il club non dovrebbe rinunciare a completare l’opera di rafforzamento.

Le parole di Tardelli

Ecco cosa ha detto: “Dalla delusione del Napoli, la Juventus si gode la gioia. Motta ha lavorato bene, ha avuto il coraggio di cambiare, allontanando i giocatori che non si adattavano alla sua filosofia di gioco, creando così una squadra affiatata e compatta. Tuttavia, deve ancora completare la rosa, altrimenti potrebbe trovarsi di fronte a sorprese negative. Ma se riuscisse a portare a Torino Nico Gonzalez e Koopmeiners, le possibilità della Juventus di vincere lo scudetto aumenterebbero notevolmente”.