Tardelli: “Bilancio Juve deludente, dopo i primi 45 minuti si è spenta la luce”

L'ex calciatore della Juventus ha parlato del momento dei bianconeri e dell'eliminazione della squadra di Massimiliano Allegri dalla Champions League

La Juventus è stata eliminata dalla Champions League dopo la rovinosa sconfitta contro il Villareal per 0-3 tra le mura amiche dell'Allianz Stadium. Dopo l'1-1 della gara di andata, la squadra di Massimiliano Allegri ha capitolato nella parte finale della gara di ritorno: nel suo massimo sforzo per cercare il vantaggio, la Juventus è stata punita su rigore per un fallo di Rugani, e da li sono scaturiti gli altri due gol del Sottomarino Giallo, che ha battuto la squadra bianconera per 0-3. Una sconfitta rovinosa, che ha privato la Vecchia Signora della qualificazione ai quarti e dei soldi che tale qualificazione avrebbe portato.

L'ex giocatore della Juventus Marco Tardelli, ha commentato tramite il suo editoriale per La Stampa, il momento dei bianconeri e la loro uscita dalla Champions League: "Sinceramente ci aspettavamo qualcosa di più. Due squadre speculari nella mentalità e nell’atteggiamento: l’idea di dover privilegiare sempre la soluzione difensiva e solo poi attaccare in contropiede. Vlahovic è stato convincente nei primi 45 minuti, ma dopo si è spenta la luce e purtroppo si è spenta per tutti. Il problema è che non c’è stata nessuna reazione, la lucidità è stata sommersa dalla confusione peggiorando la situazione già di per sé critica. Lo scudetto è forse irrecuperabile, la Coppa Italia non ripagherebbe i tifosi certo da un’eliminazione dalla Champions ed il 4° posto lo davano per scontato. E allora io penso che in questo momento dell’annata sostenere che il bilancio sia deludente, non è disonesto, ma soltanto obiettivamente e crudelmente vero".