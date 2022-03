News Juve / Crollo Champions e tifosi inferociti: di chi è la colpa? VOTA!

Ancora una volta, la Juve è fuori dalla Champions League agli ottavi di finale: di chi sono le responsabilità maggiori? Votate il sondaggio

Purtroppo, è successo di nuovo. Cambiano dirigenti, allenatori e giocatori, il risultato però non cambia . Ancora una volta la Juve è costretta ad abbandonare la propria avventura in Champions League anzitempo. E lo fa in maniera netta e amarissima, sempre di fronte ad un avversario - seppur importante - che sulla carta sarebbe dovuto essere inferiore alla Juventus. Lo fa tra l'altro tra le mura amiche dello Stadium, una roccaforte che è stata nuovamente espugnata dall'avversario straniero . Il pareggio dell'andata aveva concesso delle chance importanti alla Vecchia Signora, che ha avuto l'occasione di giocarsi tutto in casa e con la spinta del suo pubblico.

Niente da fare, però. La Juve - c'è da dirlo - aveva anche approcciato bene all'incontro . E' partita con il piede giusto, con la testa giusta. Ha avuto occasioni, ma le ha sprecate. E alla fine è stata severamente punita da un Villarreal velenoso e cinico. All'indomani dell'ennesima eliminazione prematura dalla Champions League dunque, non si possono non fare bilanci e considerazioni. Anche nette. Pesano come macigni ad esempio gli errori individuali di certi singoli. Il gol dell'andata è frutto di una clamorosa indecisione di Rabiot , mentre lo 0-3 dello Stadium ha preso il via da una goffa sbavatura difensiva di Rugani .

Ma basta questo per spiegare fino in fondo lo scivolone della Juve? Anche perché, come detto, anche gli scorsi anni Madama ha fallito e i giocatori in campo erano diversi. Oltre alla rosa quindi, bisogna per forza di cose tirare in causa anche le altre componenti in gioco: allenatore e società. Dopo la sconfitta, i tifosi bianconeri - comprensibilmente infuriati - si sono sfogati sul web e sui social, indicando i vari "colpevoli" e prendendosela chi con i giocatori, chi con Allegri, chi con la dirigenza. Quindi ora lo chiediamo direttamente a voi: di chi è la colpa principale del fallimento della Juventus in Champions League? Diteci la vostra e votate il sondaggio qui in basso. In tutto questo però, occhio anche al mercato: rivoluzione Juve in estate, almeno 5 grossi colpi in programma. Ecco tutti i nomi <<<