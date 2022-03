Calciomercato Juventus / Ora basta, sarà rivoluzione: in 7 a rischio addio

Il bilancio complessivo della stagione della Juventus si farà a fine stagione, come è giusto che sia. Ma già da ora si può dire che quest'annata ha regalato più di una delusione ai tifosi bianconeri . Vedere la Vecchia Signora arrancare e faticare per conquistare quantomeno un posto tra le prime quattro non è roba da Juve, abituata a vincere o almeno lottare per lo Scudetto.

L'ennesima prematura eliminazione dalla Champions League poi ha aggiunto un ulteriore carico, pesantissimo: l'amarezza è tanta. Per questo ci deve essere una svolta che non può non arrivare dal calciomercato. La Juve sa che deve intervenire e vuole farlo, così come lo ha fatto a gennaio. Ma in estate potrebbe andare in scena addirittura una vera e propria rivoluzione totale, con tanti giocatori che potrebbero dire addio una volta per tutte alla Juventus. Almeno in 7 infatti sono già a rischio <<<