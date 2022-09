Tardelli: “MI auguro che la Juve abbia riflettuto durante la sosta”

La Juventus è pronta a riprendere il suo cammino in campionato dopo la sosta per le Nazionali. I bianconeri avevano lasciato il campionato con la roboante sconfitta in casa del Monza, impostosi per 1-0 ottenendo la sua prima vittoria in assoluto in Serie A. Prima della partita con i biancorossi poi, la Juventus era uscita sconfitta dalla partita dell'allianz Stadium contro il Benfica, e prima ancora aveva pareggiato con la Salernitana e perso, sempre in Coppa, contro il PSG. Per trovare l'ultima vittoria dei bianconeri si deve tornare ancora indietro, prima del pareggio con la Fiorentina, quando i bianconeri si erano imposti contro lo Spezia per 2-0.