Mercato Juve \ Occhi su sei calciatori che possono arrivare subito – News

Gennaio di fuoco per la Juve

Possiamo tranquillamente affermare che una parte rilevante della stagione sia già stata disputata. Siamo ancora agli inizi, è vero, ma i punti persi in queste prime 7 giornate ormai sono irrecuperabili. La Juventus ha bisogno di cambiare marcia nell'immediato. Vincere aiuta a vincere. E' quella l'unica ricetta che Allegri dovrà adottare nel prossimo mese e mezzo, decisivo per il resto dell'annata.

Fino al 13 novembre assisteremo ad un primo campionato, da gennaio cambieranno tante cose subito dopo il Mondiale e si aprirà una sorta di seconda competizione nazionale. I club che si renderanno conto di aver sbagliato il proprio mercato estivo interverranno per provare a sistemare le cose. La sessione invernale promette scintille come se fosse una sessione di luglio e agosto. La Juventus ha messo in cantiere diverse operazioni interessanti. Ecco qual è la situazione dei diversi calciatori che potrebbero arrivare a Torino fra pochi mesi e lo stato attuale delle trattative<<<