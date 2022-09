Calciomercato Juventus / Sprint Cherubini, accordo vicinissimo!

Massimiliano Allegri si avvia a recuperare diversi big per la sfida contro il Bologna di domenica sera. Presto il tecnico toscano avrà a disposizione anche Pogba e Chiesa. Con i due campioni bianconeri in campo la musica è destinata a cambiare, ma bisogna cominciare a macinare punti fin da subito.

C'è una sorta di patto fra la dirigenza e la squadra. Allegri e i suo ragazzi si impegneranno a risalire la china e a conquistare più vittorie possibili nei prossimi 40 giorni. Cherubini e Arrivabene intanto lavoreranno per dei rinforzi di altissimo livello per gennaio. La Juventus non può permettersi di disputare un'altra stagione anonima come quella passata. Se tutti remeranno nella stessa direzione, l'obiettivo potrà essere raggiunto. Fra le tante chiacchiere e voci che circolano intorno al mercato bianconero, ce n'è una che ormai è diventata una notizia. Arrivano ulteriori conferma sul primo acquisto della Juve per gennaio<<<