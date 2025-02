Tardelli critico: “La Juve gioca male, il Como meritava di più”

Sulle pagine de La Stampa l'ex bianconero Marco Tardelli ha analizzato la vittoria della Juve contro il Como

È bastato un Kolo Muani in forma super per permettere alla Juve di battere il Como e portare a casa i tre punti. Una vittoria importante per i bianconeri, che così facendo si sono avvicinati alla vetta della classifica e ora possono guardare con maggiore ottimismo al futuro. Sulle pagine de La Stampa l’ex bianconero Marco Tardelli ha detto: “La Juve gioca male, però, trascinata da uno straordinario Kolo Muani, batte un Como che meritava di più. Sorride Thiago Motta, che forse finalmente ha capito dov’è“.

Juve, le parole di Thiago Motta

Al termine della partita Thiago Motta ai microfoni di Sky Sport ha detto: "Giocare qui contro di loro non è facile, è una squadra che gioca davvero bene a calcio che ti mette in difficoltà se non sei attento. Attaccano in tante situazioni che sono difficili da gestire, possiamo sicuramente migliorare ma abbiamo la partita che dovevamo fare per ottenere la vittoria. I ragazzi se lo meritano, si impegnano sempre al massimo, volendo sempre la vittoria e la massima prestazione. Quelli che hanno iniziato hanno fatto bene ma anche quelli che sono entrati, sono molto contento perché sono entranti molto bene".