Tardelli: “Italiane in Europa? La Juve ha più chance di alzare un trofeo”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex Juve Marco Tardelli ha parlato delle cinque italiane nelle semifinali delle competizioni europee: " Non mi stupiscono gli exploit in Europa di Milan, Inter, Juve, Roma e Fiorentina : il nostro calcio è ancora molto valido, ma deve puntare di più sui giovani italiani. Piuttosto sorprende che club stranieri con budget superiori si siano fermati prima. Significa che il pallone non è solo soldi, ma anche idee, capacità gestionali ... Avere Milan e Inter in semifinale di Champions, con la certezza che una delle due arriverà a Istanbul, è un successo".

L'ex bianconero ha poi continuato dicendo: "E in Europa League spero - e penso - ci siano le possibilità per vedere a Budapest Juve e Roma. I bianconeri, come qualità, hanno qualcosa in più rispetto alle concorrenti. Di scontato, però, non c’è nulla: a partire dalla sfida con il Siviglia. Pure la Fiorentina in Conference può farcela: sarei contento anche per Italiano".