Juventus-Siviglia: al via la vendita dei biglietti per la semifinale

La Juventus si è qualificata per le semifinali di Europa League, dove giocherà contro il Siviglia nella doppia sfida di andata e ritorno della competizione. La prima partita verrà disputata a Torino, con la squadra bianconera che ha reso note le informazioni per l'acquisto dei biglietti.

"Una grande notte europea: la Juve ha pareggiato superando nella doppia sfida lo Sporting CP e si è qualificata per le semifinali di Europa League, dove incontrerà il Siviglia! E’ già tempo di pensare alla prossima grande sfida con destinazione Budapest, in programma, nella sua gara di andata, l’11 maggio alle 21 all’Allianz Stadium! I biglietti saranno a disposizione già dalle 00:30 di questa sera.

JOFC I soci JOFC, invece, potranno fare riferimento al proprio Official Fan Club per tutte le informazioni e le modalità di acquisto.

Come sempre, la vendita dei tagliandi è disponibile solo ed esclusivamente online sull’Official Ticket Shop Juventus. Per accedere alle fasi di vendita è necessario iscriversi all’Official Ticket Shop tramite Juventus Card, tramite numero di membership (per essere riconosciuti ed accedere alle fasi di vendita riservata) oppure, se non si è in possesso di una delle precedenti, è possibile registrarsi anche tramite indirizzo mail.