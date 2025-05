Tardelli: “Juve, la Champions è un obiettivo minimo”

Marco Tardelli, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del match di oggi.

Marco Tardelli, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole alla Gazzetta: “Mancano 90 minuti, quindi stavolta è davvero come fosse una finale. Tudor con una vittoria, taglia il traguardo. Se non ci dovesse riuscire e arrivasse quarta una tra Roma e Lazio, potrebbe prendersela soltanto con se stesso. Ma ripeto, sono convinto che la Juventus vincerà a Venezia e parteciperà alla prossima Champions”.

Sulla Juve

“La Champions per la Juventus è un obiettivo minimo, l’aveva già raggiunta con Allegri e in più Max aveva conquistato la Coppa Italia la passata stagione. Arrivare quarti è importante, ma la stagione non è stata bella nel suo complesso. Basta leggere i numeri: i risultati ottenuti non rispecchiano gli investimenti fatti. A me della stagione della Juve non è piaciuta soprattutto la confusione. A partire dalla gestione di Thiago Motta, un po’ troppo da comandante: penso alla questione della fascia di capitano e ai rapporti freddi con gran parte dei giocatori. I tempi sono diversi ed è difficile paragonarli, ma se penso alla mia Juventus e a Boniperti…”. Intanto ecco le parole di Tudor<<<