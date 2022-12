Tardelli a Elkann: “Vorrei Del Piero, Marchisio e Chiellini”

Da qualche giorno la situazione in casa Juventussi è fatta sempre più complicata e delicata. Dalle dimissioni di Andrea Agnelli e del CdA, con la nuova nomina del dg Scanavino e la scelta del futuro presidente Ferrero, il caso non accenna a sgonfiarsi. E in attesa di capire come si evolverà la vicenda giudiziaria tra rinvii a giudizio ed eventuale processo, c'è molto fermento per capire il futuro del club.