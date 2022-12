Cairo attacca: “Se la Juve ha fatto queste cose, qualcuno le ha fatte con lei”

La crisi in casa Juve ha scosso tutta la Serie A: le parole del presidente del Torino Urbano Cairo a margine di un evento

Le dimissioni di tutto il Cda bianconero è stato un fulmine a ciel sereno (forse un po' nebbioso) in casa Juve in tutta la Serie A. Ora la Vecchia Signora rischia sanzioni tanto in Italia quanto in Europa, con la UEFA che ha già aperto un'inchiesta sui conti bianconeri. La situazione è particolarmente delicata: come andrà a finire?

Intervenuto a margine di un evento a Italpress, il presidente del Torino Urbano Cairo ha detto: "Arriviamo da anni complicati, il calcio contribuisce per il 70% alle entrate fiscali dell’intero sport italiano, ma dallo Stato abbiamo avuto pochissimo. Sulla Juventus c’è un’inchiesta in corso sulla quale non voglio esprimermi perché non conosco la situazione nei dettagli, però se la Juve ha fatto questo significa che qualcun altro le ha fatte con lei e che si debba guardare in profondità".

Sulla Nazionale di Roberto Mancini ha aggiunto: "Riguardo all'Italia, manca nel Mondiale, fa male passare dalla vittoria degli Europei a non giocare in Qatar, ma bisogna dare una spinta a tutto il movimento. Le seconde squadre sono una buona idea, può essere una soluzione ma dobbiamo lavorarci. Ci avevo pensato ma i miei collaboratori me lo sconsigliarono già quattro anni fa, ora però voglio ripensarci".