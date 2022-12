Juventus, l’addio di Marotta la perdita più grande dell’era Agnelli

Si è passato da un bilancio in attivo ad un bilancio in rosso di oltre 200 mln. Dalla parte sportiva, invece, dagli Scudetti e le finali di Champions, si è arrivato a quarti posti risicati e alla recentissima eliminazione dai gironi. Sarà un caso?

Inoltre, nelle ultime intercettazione della Procura, riportate da Repubblica, emergono delle dichiarazioni del ds Cherubini su Paratici e il caso delle plusvalenze gonfiate: "Con Fabio non si poteva ragionare. Finché c’è stato Marotta gli metteva un freno. Quando è andato via ha avuto carta libera. Fabio si poteva svegliare la mattina e firmare 20 milioni senza che nessuno gli dicesse niente. Io gliel’ho detto più volte: qui stiamo esagerando. Cioè è una modalità lecita ma hai spinto troppo. E lui rispondeva: a noi non importa. O fai 4 o fai 10, nessuno ti può dire nulla". Un'altra prova lampante dell'importanza di Marotta, uomo di calcio forse mandato via con troppa leggerezza, e soprattutto, mai sostituito realmente.