Tardelli: “Dopo Malmo la Juventus può tornare a sorridere”

redazionejuvenews

La Juventus è attesa domenica dal secondo big match del suo campionato: dopo la sconfitta maturata la settimana scorsa contro il Napoli, che al Maradona si è imposto per 2-1 sui bianconeri, la squadra di Massimiliano Allegri è attesa dalla sfida contro il Milan, nella quale vorrà conquistare i primi tre punti del suo campionato: oltre alla sconfitta in casa dei partenopei infatti, le altre due partite della Serie A hanno visto la Juventus pareggiare a Udine la prima giornata per 2-2, e perdere la seconda partita a domicilio contro l'Empoli, vittorioso per 0-1 allo Stadium. La prima vittoria è arrivata dalla Champions League, dove martedì sera la Vecchia Signora si è imposta per 0-3 sul Malmo, grazie ad un'ottima prestazione che ha risollevato il morale della squadra.

I bianconeri sono quindi alla ricerca della prima vittoria in campionato, e sul loro cammino torneranno domenica sera il Milan di Pioli, lanciato in Serie A da tre vittorie consecutive che lo hanno proiettato al primo posto in classifica. I punti di vantaggio sulla Juventus sono otto, con i bianconeri che cercheranno quindi di vincere la partita per iniziare a ridurre il gap che li separa dalle prime in classifica. Della sfida e dei risultati della Champions League ha parlato l'ex calciatore Marco Tardelli, attraverso il suo editoriale per La Stampa.

"Certamente questo primo turno di Champions non è stato per le italiane entusiasmante in termini di risultati, ma lo è ai miei occhi in quanto a mentalità. Tutte, infatti, hanno dimostrato che possono farcela al di là del risultato, giocando un buon calcio propositivo. Solo la Juventus di Allegri, però, con una partita concreta ed attenta è riuscita a conquistare la vittoria contro gli svedesi del Malmö. I bianconeri dunque possono ricominciare a sorridere. Totalmente diversi dalle ultime prestazioni, equilibrati tra i reparti e soprattutto con un centrocampo che ha funzionato".