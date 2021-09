Chiellini è pronto a blindare la difesa della Juventus, anche contro il Milan

Massimiliano Allegri si prepara a schierare titolare Giorgio Chiellini, giocatore in grado di dare solidità difensiva alla sua Juventus

redazionejuvenews

L'inizio di stagione della Juventus in campionato è da dimenticare. Tre partite, un pareggio e due sconfitte, un solo punto in classifica. I bianconeri si ritrovano a -8 dalla vetta, in una situazione decisamente difficile ma non impossibile. La squadra di Massimiliano Allegri può e deve provare a recuperare il distacco perso, ma per farlo dovrà cominciare a vincere sin da subito. Il prossimo avversario sarà il Milan di Stefano Pioli, una squadra che è partita a mille, vincendo le prime tre partite di campionato. Non sarà una partita semplice, ma Massimiliano Allegri ha un asso nella manica.

L'obiettivo principale sarà blindare la difesa, impresa che dovrebbe essere scontata per una squadra come la Juventus e che invece sta creando ben più di un problema. La vittoria per 3 a 0 contro il Malmoe è infatti la prima porta inviolata per i bianconeri dopo una lunghissima serie di partite. Cosa ha fatto la differenza in quel match? Sicuramente l'avversario, con gli svedesi che non sono mai riusciti a rendersi pericolosi, e in secondo luogo la presenza in campo di Giorgio Chiellini. Il capitano bianconero contro il Milan giocherà la sua terza partita stagionale da titolare, dopo la sconfitta contro il Napoli e la vittoria in Champions League.

Contro gli azzurri i bianconeri hanno subito due gol, ma per errori individuali di Szczesny e Kean, e non per colpa della difesa. Al contrario la linea difensiva composta da Chiellini e Bonucci è sembrata solidissima, in grado di fermare nel migliore dei modi Osimhen e compagni. Il difensore italiano, nonostante l'età, è ancora uno dei migliori al mondo, come dimostrato ad Euro2020 con la nazionale di Roberto Mancini. Certo, non potrà giocare ogni partita, ma Massimiliano Allegri difficilmente si priverà del centrale classe 1984 se in forma. Contro il Milan ci sarà, pronto a fermare gli attacchi di Giroud e di tutti gli altri attaccanti rossoneri.