Le probabili formazioni di Juventus-Milan: Chiesa titolare, fuori Ibrahimovic

In vista del big match tra Juventus e Milan, andiamo alla scoperta delle probabili formazioni delle due squadre.

Tutto pronto per il big match tra Juventus e Milan. Si prospetta una partita equilibrata tra due delle migliori squadre del campionato di Serie A. I rossoneri sono in un momento di forma incredibile, primi in classifica a pieni punti e reduci da una sconfitta in Champions League, in una partita in cui sono usciti dal terreno di gioco a testa altissima. Al contrario i bianconeri devono assolutamente riprendersi dopo un inizio di stagione disastroso. La vittoria contro il Malmoe può essere stata fondamentale per riportare positività nello spogliatoio, ma battere la squadra di Pioli non sarà affatto facile.