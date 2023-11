Tanti auguri Mattia Perin: il numero uno dei numeri dodici

La Juventus scenderà in campo domani sera contro il Cagliari nella partita valevole per la dodicesima giornata del campionato italiano di Serie A. Nella giornata di oggi però, i bianconeri festeggiano il compleanno del portiere Mattia Perin , molto più che un secondo.

Trentuno anni per il nostro portiere classe 1992, bianconero dal 2018. Da quel momento, soltanto un anno e mezzo in prestito al Genoa per Mattia - dal gennaio 2020 al giugno 2021 -, prima di tornare stabilmente alla Juventus.