Calciomercato Juve / Nuovo bomber: “Scelto il nome per il 2024”

In vista del prossimo mercato di gennaio la Juve è alla ricerca di nuovi rinforzi in attacco: Giuntoli ha un nome in mente

L'ultimo mercato estivo della Juve è stato privo di grandi emozioni con il solo Tim Weah come vero acquisto bianconero. Il dt Giuntoli ha dovuto far quadrare i conti così da cercare di diminuire l'enorme passivo della Vecchia Signora. Un obiettivo che almeno in parte è stato centrato, con tante cessioni e un forte abbassamento del monte ingaggi. Per tornare a essere competitivi e lottare per lo scudetto, però, a gennaio serviranno nuovi rinforzi: Giuntoli ha già messo gli occhi sull'attaccante perfetto. Arrivano conferme.

Mercato Juve, colpo dall'Inghilterra per l'attacco — Ai tempi del Borussia Dortmund Jadon Sancho sembrava un predestinato, uno dei giovani più talentuosi di tutta la sua generazione. Poi il trasferimento al Manchester United ha cambiato le carte in tavola, con il giocatore che si è perso per strada fino ad arrivare a un punto di non ritorno. L'esterno inglese è ormai praticamente fuori rosa tra le fila dei Red Devils, pronto a cercare una nuova squadra da cui ripartire. Squadra che come riportato da calciomercato.com potrebbe essere proprio la Juve. Giuntoli è infatti al lavoro per convincere il Manchester United ad accettare un prestito con diritto di riscatto di 6 mesi. Solo così infatti Sancho potrebbe trasferirsi a Torino già il prossimo gennaio. Una trattativa difficile ma che non sembra impossibile: se i bianconeri ci riuscissero sarebbe un grandissimo colpo. E proprio parlando di Juventus e di futuro, ecco la formazione da paura che Elkann vorrebbe costruire in vista dell'anno prossimo <<<

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.