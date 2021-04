Tamponi Juve, Demiral guarito dal Covid

Negativo il secondo tampone effettuato sul difensore

Buone notizie anche per Pirlo, che sembra uscire, almeno parzialmente, dall'emergenza difesa. Demiral tornerà a disposizione del tecnico bianconero, che potrebbe anche decidere di convocarlo per il match di domani. Con Bonucci ancora positivo, il turco è l'unico centrale di ruolo utilizzabile come alternativa a de Ligt e Chiellini."È importante perché si affrontano due squadre che lottano per lo stesso obiettivo ma non è decisiva perché ne mancano tante ancora. La pressione c'è, siamo abituati ad averla per lo Scudetto, ora la abbiamo per una cosa diversa a cui non siamo abituati ma la dobbiamo vincere" - ha dichiarato Pirlo in conferenza stampa, che ha liquidato rapidamente anche l'idea rinvio: "Noi rispettiamo il protocollo e quello che dice l'ASL. Ci presenteremo come sempre".