Pirlo-Gattuso: una sfida per restare in panchina

I due allenatori si giocano il quarto posto e la panchina.

redazionejuvenews

Tre anni fa il match Juve-Napoli era la partita Scudetto, dove Allegri puntava all'ottavo trionfo consecutivo e Sarri al primo Scudetto della carriera, quello che poi avrebbe vinto l'anno dopo da allenatore della Juventus. Ma quella di domani pomeriggio ha un sapore molto più amaro. Infatti è una delle sfide più importanti del Campionato italiano. Andrea Pirlo e Rino Gattuso non si giocano solamente il posto in Champions League, ma anche le rispettive panchine. Se il tecnico bianconero potrebbe salvare una situazione precaria in caso di conquista del quarto posto e del trionfo in Coppa Italia (unico trofeo che potrebbe andare alla Juve quest'anno), per l'allenatore azzurro sembra ormai certo l'addio a fine stagione, salvo colpi di scena sul finale.

Solo due mesi fa, quando la Juve era scesa a Napoli per il match di ritorno, visto che all'andata i partenopei non si erano presentati, quello più tranquillo di tutti era proprio Andrea Pirlo. Infatti i bianconeri erano in piena corsa Scudetto e la panchina non sembrava a rischio. Ma fu proprio la partita contro i partenopei a cambiare le carte sul tavolo, dove la sconfitta provocò una reazione negativa a catena che ha portato la Vecchia Signora ad essere esclusa dalla Champions League contro il Porto e a salutare definitivamente la corsa al decimo Campionato consecutivo.

Adesso in bilico sono sia Pirlo che Gattuso, solamente che il primo ha gli occhi di tutta la Serie A puntati addosso, soprattutto dopo la sconfitta in casa contro il Benevento ed il pareggio contro il Torino di sabato scorso, mentre il secondo ha una squadra che, per il momento, sembra seguirlo ed è più informa di quella bianconera. Ricordiamo che sia la Juventus che il Napoli hanno 56 punti e sono alle spalle della terza in classifica Atalanta. In caso di sconfitta, le cose si metterebbero davvero male per entrambi.