Tacchinardi: “Zaniolo più adatto ad Allegri che a Mourinho”

L'opinionista ed ex giocatore della Juve è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà, e ha toccato alcuni dei temi del momento.

redazionejuvenews

Alessio Tacchinardi è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà, l'opinionista ed ex calciatore ha toccato alcuni dei temi del momento. Alla domanda se Zaniolo, obiettivo di mercato della Juve, sia più adatto a Mourinho o Allegri, ha risposto: "Secondo me è più per Allegri. Abbiamo visto che il nuovo Allegri ama chiudersi e ripartire in contropiede e Zaniolo può essere fondamentale. Come abbiamo visto ieri il ragazzo soffre un po' se gioca spalle alla porta".

Sulla Roma vista ieri a Leicester: "Mi è sembrata una buona Roma. Giocare in un campo inglese con tutto ciò che ne deriva crea tante difficoltà. Come ha detto Mourinho la Conference ora è il loro livello. Su Zalewski penso sia un buon calciatore. Dalla metà campo in su molto buono, meno dalla metà in giù. E' giovane e deve ancora crescere ma sicuramente ha buonissime prospettive".

Dopo Bologna-Inter si è tornato a parlare molto del tema del gioco con i piedi dei portieri: "Secondo me il calcio è cambiato. Ci può stare che adesso si usi il portiere per magari farsi venire anche a pressare. Non sono d’accordo con questa ricerca continua del pericolo. Sono dell’idea che se si può fare, ma non si può esagerare. Per quanto riguarda la questione di Radu, intanto mi dispiace perché so che è un bravo ragazzo e un bravo portiere, ma l’avevo visto che non era abbastanza veloce in certe circostanze. Quando un portiere gioca molto poco, spesso perde tempi e ritmi".

La lotta Scudetto per questa giornata di campionato: "Ci sono diverse sfumature sul discorso Inter. Intanto la presenza o meno di Handanovic, il risvolto psicologico della sconfitta che c’è stata in settimana. Io vedo più in difficoltà l’Inter. Il Milan è vero che incontrerà una squadra forte e che attacca molto, ma la Fiorentina lascia molti spazi dietro".