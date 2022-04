Calciomercato Juventus / Milinkovic, Paredes e non solo: nome a sorpresa!

1 di 2 Rinforzi in mediana

Mercato Juve, Milinkovic-Savic ma non solo.

La Juventus nel corso di tutta questa stagione è stata flagellata dagli infortuni, che hanno gravemente compromesso il campionato bianconero. Spesso e volentieri Allegri si è ritrovato a dover fare i conti con interi reparti in infermeria, soprattutto il centrocampo. Che, tra l'altro, è anche il reparto che avrà bisogno dei maggiori rinforzi durante il prossimo calciomercato .

La mediana bianconera è infatti sicuramente il reparto più carente della rosa della Juve, tanto che Danilo è stato reinventato mediano pur di sopperire alle molte assenze in qualche occasione. In vista della prossima stagione serviranno rinforzi di spessore: Locatelli, Rabiot, McKennie, Zakaria e Arthur non possono bastare, soprattutto se il brasiliano dovesse essere venduto.