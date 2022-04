Mercato Juve, altro che colpo impossibile: “Può davvero sbarcare a Torino”

Palleggio, visione, velocità di manovra: tre doti fondamentali che sono mancate alla Juve in questa stagione. Il centrocampo bianconero si è rivelato troppo fisico e troppo poco tecnico , incapace di far girare il pallone con efficacia per rifornire l'attacco con qualità e regolarità.

L'acquisto di Locatelli in estate è riuscito a risolvere solo in parte questo problema e con Arthur che ha deluso le aspettative, Allegri si è ritrovato a corto di soluzioni. La dirigenza bianconera In vista della prossima stagione dovrà assolutamente rinforzare la rosa in questo reparto per poter tornare subito a vincere.