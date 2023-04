Tacchinardi: “La prima punta della Juve soffre il gioco dei bianconeri”

Alessio Tacchinardi, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua a TMW Radio. Ecco le sue parole: "Oggi l'attaccante della Juve, con certe caratteristiche, vedi Milik e Vlahovic che non attaccano la profondità, soffrono perché non si gioca per quelle loro caratteristiche. Lo Sporting gioca offensivamente, la Juve aspetta e riparte. Abbiamo visto l'Inter con Lukaku con Conte e Inzaghi, dipende il rendimento da come giochi. La prima punta della Juventus oggi soffre il tipo di gioco che ha. Il Napoli anche soffre senza Osimhen, perché non ha uno che attacca la profondità.