Calciomercato Juventus / News pesanti su Zaniolo! Voce su Dybala

Dopo la vittoria contro lo Sporting in casa Juventus si vuole guardare avanti con tutto l'entusiasmo del caso. C'è bisogno, adesso, di grande voglia e grande coraggio per chiudere alla grandissima la stagione. L'intento del club sarà quello di difendersi nelle sedi opportune per poi vedere il responso del campo. Che racconta di una squadra in piena corsa per tutti i suoi obiettivi e tecnicamente seconda in classifica. In questo senso, Allegri sta facendo un grande lavoro e anche per questo in vista della prossima sessione di calciomercato farà delle richieste molto importanti.