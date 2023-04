Allegri: “La Juve ha dei valori morali importanti, vincere era importante”

Max Allegri , allenatore della Juventus , ha detto la sua ai microfoni di Sky dopo la vittoria contro lo Sporting Lisbona . Ecco le sue parole: "Merito dei ragazzi e di tutti quelli che lavorano alla continassa, c'è un gruppo aldilà dei giocatori, sono tutti a disposizione e ci mettono nelle condizioni per fare bene. Stiamo crescendo, bisogna migliorare, ci sono momenti in cui bisogna capire meglio il pericolo come alla fine dove Perin ha fatto due parate importanti. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio con i 3 centrocampisti che hanno dato più ampiezza, nel primo abbiamo sbagliato molto e loro hanno pressato, poi sono calati. Mancando un po' gli esterni mi sono dovuto adattare, Di Maria ha dato molto, Locatelli ha chiesto il cambio. Tornare alla vittoria e non subire gol era importante.

Il calcio non è un'equazione matematica, stasera avevo deciso di mettere i tre davanti e con una squadra come lo Sporting può metterci in difficoltà. Con la Lazio con i tre attaccanti avevamo fatto molto bene, magari domenica li ripropongo magari togliendo un difensore. Sennò rischiamo di perdere equilibrio e le certezze che ci hanno portato fin qui. Non mi faccio i complimenti da solo, non è una stagione facile, i ragazzi vanno aspettati, bisogna farli crescere, ci sono momenti in cui sembrano bravi e poi per un mese sembra non abbiano giocato a calcio. Gatti dopo un momento di difficoltà, ha talmente tanta energia e voglia, poi è una spugna, apprende molto ed ha ancora margini di miglioramento.