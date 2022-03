Tacchinardi: “La Juventus è pronta per l’appuntamento Champions”

Alessio Tacchinardi, ex calciatore della Juventus, ha parlato del momento di forma dei bianconeri, in vista anche della Champions.

Alessio Tacchinardi, ex calciatore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a TMW Radio, trattando diversi temi riguardanti i club italiani. Ecco le sue parole sul Milan: "Il cambio di modulo è lampante. Col Napoli ha giocato con un centrocampo più solido, con l'Empoli ho visto una squadra che vuole vincere il campionato, che sa anche soffrire. Bravissimo Pioli che ha cambiato rispetto al passato, con una squadra meno sbilanciata più avanti e che sa vincere partite sporche. Mai come nelle ultime partite si è visto come sia decisivo uno come Leao. Se togli uno imprevedibile come Diaz, è lui l'ago della bilancia. Ha un motore che non c'entra niente con gli altri, sta peccando un po' ultimamente in continuità. Se riesce a metterla in tutte le partite, il Milan diventa una squadra che può far male sempre."