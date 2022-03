Tacchinardi: “Non metto la Juventus nella corsa Scudetto”

Alessio Tacchinardi, ex calciatore e attuale opinionista, ha parlato dei momenti di forma delle big in lotta per lo Scudetto.

redazionejuvenews

Alessio Tacchinardi, ex calciatore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a TMW Radio sulla lotta Scudetto e sulla corsa Champions. Ecco le sue parole sulla Juventus: "Gara importante per il quarto posto, perché l'Atalanta ieri ha dimostrato di esserci ancora. Non la metto però nella corsa scudetto la squadra di Allegri. E con il Villarreal sarà una finale senza la regola del gol fuori casa. La Juventus ha bisogno di Dybala e ne necessita anche Vlahovic, che con lo Spezia non ha neanche calciato in porta. Ti dico la verità, adesso Allegri non credo stia pensando al futuro dell'argentino, pensa al presente."

Sul Napoli, che dopo la sconfitta contro il Milan di domenica scorsa, deve anche guardarsi le spalle, visto che proprio la Juventus è soltanto a meno quattro: "Se non stai al massimo, rischi di perdere. Il Verona non ha niente da perdere, ha forza, entusiasmo e fisico. Va a duemila. E il Napoli non è una squadra fisica per caratteristiche e può andare in grande difficoltà. Ci vuole una 'spallettata'. Pioli l'asso nella manica l'ha tirato fuori a Napoli domenica scorsa, vediamo cosa faranno Spalletti e Inzaghi. Anche l'Inter rischia tantissimo contro il Torino, che è meno feroce del Verona ma è sempre un'insidia."

Sull'Inter, che dopo essere uscita a testa alta dal doppio scontro con il Liverpool in Champions League, si rituffa in campionato sfidando il Torino in una partita molto complessa, con il Milan che intanto è primo a più due, seppur con una gara in più: "Mi ha stupito come l'Inter abbia giocato gli ultimi dieci minuti. È vero che la squadra era in dieci, però non ha provato a fare nulla: si è barricata dietro sul giro palla del Liverpool. E per il grande allenatore che è Simone, mi ha fatto strano. L'Inter è stata eliminata anche con qualche rimpianto."