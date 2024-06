Sabatini: “Chiesa poteva dare sicuramente qualcosa in più”

Sandro Sabatini, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della prestazione di Federico Chiesa.

Sandro Sabatini, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole: “L’errore di Dimarco poteva condizionare tutta la prestazione e, invece, da due compagni di Dimarco, ovvero Barella e Bastoni, sono arrivati i gol che hanno riportato il sollievo nell’Italia. La sottolineatura di alcune prestazioni indubbiamente importanti come Calafiori alla terza presenza in azzurro, come Pellegrini (degnissimo interprete della maglia numero 10) e anche Chiesa che ha dato qualche guizzo come si auguravano tutti quelli che erano preoccupati per le ultime prove del giocatore che, riguardo al talento, potrebbe dare sempre qualcosa di più. Anche l’Italia dovrà dare qualcosa di più contro la Spagna e, proprio per questo, gli Europei sono iniziati bene, ma dovranno proseguire meglio”.