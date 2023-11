Tacchinardi: “Inter superiore ma la Juve può farcela. Torni antipatica…”

Intervistato per La Gazzetta dello Sport, Alessio Tacchinardi ha parlato della sfida tra Juventus e Inter in programma nel prossimo weekend di campionato. Ecco le sue parole: "Io ci credo nella vittoria della Juventus con sorpasso in testa alla classifica. I bianconeri per superare una squadra come l’Inter, più attrezzata e allenata benissimo da Inzaghi, devono avere tenacia e sporcarsi”.