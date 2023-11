Non solo derby d’Italia in campo: duello di mercato con l’Inter per Thuram

Sfida in campo, ma anche sul mercato quella tra Inter e Juventus . Ed è una sfida sempre più accesa. Zielinski, Djalò e non solo: i due club si sfidano anche per accaparrarsi Khephren Thuram , centrocampista del Nizza, da tempo seguito dagli emissari bianconeri.

Duello di mercato

Come riferisce oggi il Corsport, la quotazione del giovane francese si è già impennata considerando che mezza Europa ha messo gli occhi su di lui: si parla di non meno di 40 milioni per il cartellino. L'Inter sarebbe in vantaggio, perchè Marcus Thuram spinge il fratello verso Appiano, ma la Juve ci prova perchè lo segue da più tempo. A entrambi i club, comunque, servirà accelerare fin da subito le negoziazioni perché in particolare dalla Premier League gli interessamenti sono già diventati pressanti, come ad esempio quello del Liverpool.