Tacchinardi: “Di Maria grandissimo, è un’ancora di salvezza”

L'ex bianconero ha continuato: " Ci sono dei giocatori ai quali ti devi aggrappare e l’argentino è uno di quelli . Dopo il Monza e la penalizzazione, disse che non era facile: da quel momento in poi ha preso in mano la squadra . Sono contento. Di Maria è un’ancora di salvezza , ma la squadra non deve pensare che tanto la risolve lui. Gli altri devono andargli dietro. Fagioli è un ottimo giocatore , che pulisce la palla e il gioco. E più metti in campo gente tecnica, più hai controllo della partita".

Tacchinardi poi ha aggiunto: "Metterei in prima squadra anche Huijsen, l’olandese della Next Gen, la Juve deve iniziare a scommettere sui ragazzi: è utile avere in gruppo giovani che abbiano fame. Un cambio fisiologico e un messaggio: nessuno ha il posto garantito. Allegri, un risultatista. Mi piacerebbe vederlo come faceva qualche anno fa, più arrembante. Ma certo non è un difensivista ed è un grande allenatore: uno che punta al risultato, e a volte si corre il rischio di impigrire la squadra. Per questo dovrebbe arrabbiarsi, come ha fatto a Nantes. Bremer lo vedo ancora fare il compitino, invece ha le qualità per cambiare il chip mentale e diventare il padrone della difesa".